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15 мая 2025, 17:33

Тихонов согласился со словами Фетисова, назвавшего предательством показ чемпионата мира по хоккею в России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал показ чемпионата мира по хоккею-2025 в России.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции чемпионата мира в России.

«Я чемпионат мира не смотрю, мне это абсолютно не интересно. Потому что там нет наших хоккеистов и нет той конкуренции, которая нас всегда интриговала.

А то, что чемпионат мира показывают в России — наверное, это неправильно. Я соглашусь со словами Вячеслава Александровича Фетисова», — цитирует Тихонова РИА «Новости».

Чемпионат мира по хоккею в 2025 году проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Сборная России отстранена от участия в турнире.

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Чемпионат мира по хоккею
Александр Тихонов
Вячеслав Фетисов
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