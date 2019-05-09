Таварес пропустит ЧМ-2019

Нападающий сборной Канады Джон Таварес, который сегодня, 9 мая, покинул расположение национальной команды из-за травмы косой мышцы живота, не примет участия в предстоящем чемпионате мира-2019 в Словакии, сообщает официальный сайт "Кленовых листьев".

– Мы разочарованы, что Джон не сможет участвовать на предстоящем ЧМ-2019, но после обсуждения характера травмы с "Торонто" приняли решение, что ему лучше вернуться домой для дальнейшей оценки, – приводит слова Джейсона Боттерилла, члена штаба управления сборной Канады, пресс-служба национальной команды.

ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Канадцы проведут первую игру 10 мая против Финляндии.

Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады и вернется в Торонто

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