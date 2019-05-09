Чемпионат мира

18:56 | Хоккей — Чемпионат мира

Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады и вернется в Торонто

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Нападающий сборной Канады Джон Таварес покинет расположение национальной команды перед чемпионатом мира 2019-го из-за травмы и вернется в Торонто, где будет проходить обследование, сообщает официальный Твиттер пресс-службы "Мэйпл Ливз".

Таварес получил растяжение косой мышцы живота. Информация о восстановлении будет опубликована в ближайшее время.

ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Канадцы проведут первую игру 10 мая против Финляндии.

 

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