Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады и вернется в Торонто

Нападающий сборной Канады Джон Таварес покинет расположение национальной команды перед чемпионатом мира 2019-го из-за травмы и вернется в Торонто, где будет проходить обследование, сообщает официальный Твиттер пресс-службы "Мэйпл Ливз".

Таварес получил растяжение косой мышцы живота. Информация о восстановлении будет опубликована в ближайшее время.

ЧМ-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Канадцы проведут первую игру 10 мая против Финляндии.

Leafs centre John Tavares sustained an oblique injury in preparation for the World Championships. Tavares will return to Toronto for further evaluation by the Leafs medical staff and a further update will follow in the coming days. – Leafs PR (@LeafsPR) 9 мая 2019 г.

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