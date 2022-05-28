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Сегодня, 21:20

Тардиф заявил, что ИИХФ откладывала до последнего решение об отстранении России от чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что решение об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира 2023 года откладывалось до последнего, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт федерации.

«С самого начала мы пытались адаптироваться к ситуации. Мы ждали как можно дольше, прежде чем продлить отстранение, надеясь на улучшение ситуации, но этого не произошло. Сейчас мы больше ничего не можем сделать», — заявил Тардиф.

Также Тардиф отметил, что из-за отстранения двух сборных федерации не избежать проблем с перемещением команд между дивизионами. Механизм федерация определит позднее.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропускают чемпионат мира 2022 года, который проходит в Финляндии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220528/tardif-1791468553.html
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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