Тардиф сообщил, когда ИИХФ сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» назвал самую раннюю дату обсуждения вопроса о допуске России к участию в международных турнирах.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях — март 2024 года», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023 года отстранение было продлено еще на один год.