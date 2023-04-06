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Сегодня, 19:50

Тардиф сообщил, когда ИИХФ сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сборная России по хоккею.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» назвал самую раннюю дату обсуждения вопроса о допуске России к участию в международных турнирах.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях — март 2024 года», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта 2023 года отстранение было продлено еще на один год.

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