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Сегодня, 15:30

Тардиф назвал слухами призывы федераций допустить российских хоккеистов на чемпионат мира

Виталий Косик
Корреспондент
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Люк Тардиф.
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что новость о том, что большинство членов организации выступает за возвращение сборной России на чемпионат мира в 2024 году — фейк.

Ранее СМИ сообщали, что сборная России по Хоккею близка к тому, чтобы выступить на ЧМ-2024, так как большинство членов IIHF, в числе которых Канада и США, выступает за возвращение российской национальной команды на международные турниры.

«Слухи! Пока ничего не решено», — приводит слова Тардифа РИА «Новости».

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230313/tardif-1857561080.html
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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