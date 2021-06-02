Тарасова — о четвертьфинале с Канадой: «Надеюсь, у нас все получится. Папа был бы очень рад!»
12:30
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Канады.
«Хочу поддержать нашу сборную перед такой важной игрой! Матч с Канадой всегда был мировым праздником. Я хочу, чтобы наши ребята сражались и добыли победу стране. Мы хоккей любим, это у нас наследственное. За нашу команду будем сильно болеть. Надеюсь, у нас все получится. Папа был бы очень рад! Играйте, не сдавайтесь, бегите вперед быстрее всех! Вы классные, мы любим вас», — сказала Тарасова «СЭ».
Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).
(Сергей Федоров)
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