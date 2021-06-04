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Тарасенко рассказал об атмосфере в раздевалке сборной после поражения от Канады

01:38
Владимир Тарасенко. Фото ФХР
Владимир Тарасенко. Фото ФХР
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Нападающий сборной России Владимир Тарасенко подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. 3 июня россияне проиграли в четвертьфинале Канаде (1:2 ОТ).

«После матча команда была убита горем, сделали, все что могли. Нет виноватого в поражении, виноваты мы все. Конечно, всем сейчас обидно, что так вышло, — сказал Тарасенко. — Поражение должно сделать нас сильнее. Конечно, сейчас будет очень много критики, недовольства. Но нам нужно думать о том, что будет дальше.

В сборную всегда приезжаю с огромным удовольствием и, надеюсь, буду приезжать. Не думаю, что смена тренера что-то изменит в лучшую сторону. Впереди Олимпиада, нам нужно не искать виноватых, а начинать готовиться к ней как можно раньше».

В полуфиналах турнира Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи состоятся 5 июня.

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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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