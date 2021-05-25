Светлана Журова: «Допускаю, что Латвия может больше никогда не получить чемпионат мира»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила решение мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города после обращения главы организации Рене Фазеля по поводу замены белорусского флага.

«Если вы пренебрежительно относитесь к людям, которые вам дали право проводить чемпионат мира — это не политика, это абсурд. Убрать флаг страны — это неприемлемо. А теперь убирают флаг федерации хоккея — это вообще беспредел. У Белорусии сначала забрали чемпионат мира, а теперь вообще добивают. Это просто неуважение к стране. У людей есть национальная гордость, так нельзя. Очевидно, что международная федерация хоккея направит ноты протеста. Я допускаю, что Латвия может больше никогда не получить чемпионат мира. Действия России? Тут все должно быть на законных основаниях, ибо мы сами без флага. Наш флаг то тоже сняли. Забыли, видимо, что он не должен быть. Ясно, что организаторы недопоняли, что флаг висеть не может, хотя вопрос неоднозначный», — сказала Журова «СЭ».

Журова также считает, что действия мэра Риги — это некорректная политика.

«Это чистейшая политика, при этом не самая корректная. Флаг, гимн и иную символику согласовывают задолго до проведения соревнований. Не может страна-организатор определять чужой флаг. Это принятые символы на уровне законов страны. Какая-то международная организация не имеет право их менять», — добавила Журова.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

(Артем Бухаев)