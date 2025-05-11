Сушинский: «Показывать чемпионат мира надо. Но мне неинтересно»

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира 2025 года.

«Показывать чемпионат мира, конечно, надо. Кто-то же хочет посмотреть. Понятно, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Мнение же у всех разное. Но мне неинтересно, например. Кому-то, может быть, из специалистов, интересно», — сказал Сушинский «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.