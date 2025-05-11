Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

11 мая, 11:12

Сушинский: «Показывать чемпионат мира надо. Но мне неинтересно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира 2025 года.

«Показывать чемпионат мира, конечно, надо. Кто-то же хочет посмотреть. Понятно, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Мнение же у всех разное. Но мне неинтересно, например. Кому-то, может быть, из специалистов, интересно», — сказал Сушинский «СЭ».

ЧМ-2025 стартовал 9 мая и продлится до 25 мая. Турнир проходит в Швеции и Дании.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Максим Сушинский
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • андр

    Хорошо когда есть выбор смотреть/не смотреть. Всё же есть отличные от Вашего мнения.

    11.05.2025

  • андр

    Показывать чемпионат мира надо. Мне интересно, а я зритель, и мое мнение учитывается.

    11.05.2025

  • rotkiv

    Интересная позиция у него, но если показывать значит Россия должна оплачивать трансляции, а какого хрена платить тем кто нас гнобит, кому хочется смотреть, то есть множество платформ в инете где показывают любые спортивные соревнования, заходи и смотри

    11.05.2025

  • bond1951

    кому он нужен с левыми командами которым только в группе С выступать.....

    11.05.2025

    • Чемпионат мира, расписание и результаты 10 мая: Канада обыграла Словению, Казахстан победил Норвегию и другие матчи

    Крикунов назвал неполноценным чемпионат мира без России: «Это не то»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости