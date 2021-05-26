Бывший игрок сборной России Максим Сушинский в беседе с «СЭ» раскритиковал чемпионат мира по хоккею в Латвии.

«Да вообще никакой турнир! — сказал Сушинский «СЭ». — Посмотрел пару матчей, это что-то! Вместо Канады кто приехал? Пародия какая-то! Кому нужен турнир с таким составом? У нас же не самый сильный состав, в нашей лиге есть ребята и посильнее. Шансы на победу, конечно, есть. Это же не получка и не аванс. С любым составом есть шансы, тем более на этом чемпионате».

Также Сушинский высказался о скандале с флагами.

«Организаторы должны нести ответственность за свои действия. Как мэр может вмешиваться в дела другого государства? Сами себя раскрывают, и так было понятно, откуда ветер дует. Европа уже ничего не скрывает. Я ничему не удивляюсь! Мы с непонятным флагом выступаем, белорусы тоже самое... Хотелось бы, чтобы это все закончилось. Война в спорте — это уже лишнее», — добавил Сушинский.

24 мая Международная федерация хоккея (ИИХФ) отправила письмо мэру Риги по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. В ответ 25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также убрать флаг ИИХФ.

Ранее мэр вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах.

(Владислав Флегонтов)