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Чемпионат мира

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Сумасшедший гол и крутое празднование от Радулова. 11 лет победе над Канадой в финале чемпионата мира

16:52
Александр Радулов. Фото Алексей Иванов., "СЭ" 31 августа 2009 года. Москва. Премьер-министр РФ Владимир Путин с тренерским штабом и игроками сборной России после ЧМ-2009. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Радулов. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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10 мая 2009 года сборная России одержала победу над Канадой (2:1) в финале чемпионата мира. Игра прошла в Берне (Швейцария).

В составе команды Вячеслава Быкова отличились Олег Сапрыкин и Александр Радулов. У канадцев единственную шайбу забросил Дуэйн Ролосон.

После завершения матча игроки сборной России бурно праздновали победу на льду. Хоккеисты бросали в воздух шлемы и клюшки, а затем побежали обнимать вратаря Илью Брызгалова.

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