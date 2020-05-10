Сумасшедший гол и крутое празднование от Радулова. 11 лет победе над Канадой в финале чемпионата мира
16:52
10 мая 2009 года сборная России одержала победу над Канадой (2:1) в финале чемпионата мира. Игра прошла в Берне (Швейцария).
В составе команды Вячеслава Быкова отличились Олег Сапрыкин и Александр Радулов. У канадцев единственную шайбу забросил Дуэйн Ролосон.
После завершения матча игроки сборной России бурно праздновали победу на льду. Хоккеисты бросали в воздух шлемы и клюшки, а затем побежали обнимать вратаря Илью Брызгалова.
? Сегодняшний эпизод нашего ретро-сериала посвящён одной из самых незабываемых встреч с канадцами на чемпионатах мира.#снамироссия pic.twitter.com/qlB2kssSKN— Хоккей России (@russiahockey) May 10, 2020