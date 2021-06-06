Стало известно полное итоговое положение сборных на чемпионате мира
6 июня 2021, 23:55
В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею-2021. Сборная Канады обыграла Финляндию (3:2 ОТ) в финале и завоевала золотые медали турнира.
Ранее, 6 июня, США победили Германию со счетом 6:1 и завоевали бронзу ЧМ.
Российская сборная по итогам чемпионата мира заняла пятое место в итоговой турнирной таблице.
Финальное положение команд без учета матчей плей-офф:
1)Канада; 2) Финляндия; 3) США; 4) Германия; 5) Россия; 6) Швейцария; 7) Чехия; 8) Словакия; 9) Швеция; 10) Казахстан; 11) Латвия; 12) Дания; 13) Норвегия; 14) Великобритания; 15) Белоруссия; 16) Италия
Читайте также
47
Зачет
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю