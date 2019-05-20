Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2019 по хоккею

В понедельник, 20 мая, определились все четвертьфиналисты чемпионата мира 2019 года. Последним участником 1/4 финала стала сборная Швеции, которая обыграла Латвию в матче группового турнира (5:4).

Из группы А в четвертьфинал вышли сборные Финляндии, США, Канады и Германии. Из группы B - команды России, Швеции, Чехии и Швейцарии.

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