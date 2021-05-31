Стали известны три расклада, при которых Канада все-таки попадет в четвертьфинал чемпионата мира

После матча США — Германия (2:0) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так:

Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (6), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

31 мая: Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Победа США над Германией немного улучшила позиции Канады — теперь расклады, при которых североамериканцы все-таки попадают в плей-офф, не должны учитывать, что немцы не наберут очки в матче со Штатами.

Итак, Канада попадет в четвертьфинал, если она:

— проигрывает Финляндии в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);

— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;

— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.