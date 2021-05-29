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Стали известны последние расклады, при которых Канада все-таки сможет попасть в плей-офф чемпионата мира

23:15
Хоккеисты сборной Канады. Фото IIHF
Хоккеисты сборной Канады. Фото IIHF
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После матча Финляндия — Германия (2:1) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Финляндия — 13 очков (5 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия — 8 (5), Канада — 6 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (5).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

30 мая: Италия — Канада, Финляндия — Латвия;

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Для удобства подсчетов можно засчитать Канаде и США очки за матч с Италией — даже на таком турнире представить сенсации в этих играх невозможно. С учетом этих очков таблица будет выглядеть так:

США — 15 (6), Финляндия — 13 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 8 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (7).

Очевидно, что в случае поражения от Финляндии канадцы при любом раскладе остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф. Но даже если они побеждают и набирают 11-12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. Прежде всего, «Кленовым листьям» надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.

Также для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии — с финнами, у Германии — с США), в котором они также могут набрать очки. Потенциально, даже с 12 баллами, Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных. Оптимальный вариант:

— Казахстан не побеждает Норвегию в основное время;

— Латвия побеждает Германию, при этом обе сборные уступают в своих других матчах.

В таком случае канадцы могут даже стать третьими, но вероятность такого события очень мала.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити 0
Челси 1
2-й тайм

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия 1
Финляндия 2
Матч завершен

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры