Стали известны финальные расклады, при которых Канада попадет в плей-офф чемпионата мира

После матча Финляндия — Латвия (3:2 ОТ) турнирное положение в группе В чемпионате мира выглядит так:

Финляндия — 15 очков (6 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Ничья Латвии с Финляндией в основное время, которая принесла прибалтийцам еще одно очко, ухудшила и без того печальную ситуацию «Кленовых листьев». Рассмотрим все возможные расклады, при которых Канада попадает в плей-офф, причем даже с небольшим бонусом для родоначальников хоккея — предположим, что США победят Германию в основное время. В противном случае ситуация канадцев еще ухудшится. Итак, Канада попадет в четвертьфинал, если она:

— проигрывает Финляндии в овертайме/по буллитам, Казахстан уступает Норвегии в основное время, а матч Латвия — Германия заканчивается в основное время (победой любой команды);

— обыгрывает Финляндию в овертайме/по буллитам, а Казахстан не набирает больше очка в матче с Норвегией;

— обыгрывает Финляндию в основное время, а Казахстан не побеждает Норвегию или матч Латвия — Германия не заканчивается в основное время.