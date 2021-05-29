Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею

Билеты на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, которые можно будет посетить с 1 июня, будут стоить от 110 до 340 евро, информирует агентство Leta со ссылкой на оргкомитет турнира.

Стоимость билетов на последние матчи групповой стадии турнира составит 110 евро. Матчи четвертьфиналов обойдуться в 165 евро, полуфинала — 220. Матч за третье место будет стоить 280 евро, а финал — 340.

Болельщики смогут посетить матчи, если они вакцинированы от коронавируса или перенесли болезнь.