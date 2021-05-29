Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата мира по хоккею
Билеты на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге, которые можно будет посетить с 1 июня, будут стоить от 110 до 340 евро, информирует агентство Leta со ссылкой на оргкомитет турнира.
Стоимость билетов на последние матчи групповой стадии турнира составит 110 евро. Матчи четвертьфиналов обойдуться в 165 евро, полуфинала — 220. Матч за третье место будет стоить 280 евро, а финал — 340.
Болельщики смогут посетить матчи, если они вакцинированы от коронавируса или перенесли болезнь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю