Стал известен состав сборной Словакии на матч против России на ЧМ

Стала известна заявка сборной Словакии на матч группового этапа чемпионата мира против России. Место в воротах займет Юлиус Гудачек.

Встреча группы А состоится в понедельник в Риге и начнется в 16:15 мск. У россиян и словаков по две победы на групповой стадии.