Стал известен состав сборной Словакии на матч против России на ЧМ
15:15
Стала известна заявка сборной Словакии на матч группового этапа чемпионата мира против России. Место в воротах займет Юлиус Гудачек.
Встреча группы А состоится в понедельник в Риге и начнется в 16:15 мск. У россиян и словаков по две победы на групповой стадии.
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