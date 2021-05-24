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Стал известен состав сборной Словакии на матч против России на ЧМ

15:15
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Стала известна заявка сборной Словакии на матч группового этапа чемпионата мира против России. Место в воротах займет Юлиус Гудачек.

Встреча группы А состоится в понедельник в Риге и начнется в 16:15 мск. У россиян и словаков по две победы на групповой стадии.

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