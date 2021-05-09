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Стал известен состав сборной Казахстана на ЧМ-2021

15:51
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Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав на чемпионат мира-2021. В заявке 28 хоккеистов — 3 вратаря и 25 полевых игроков, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.

Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кертис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Дополнительная информация:

https://wc2021.ligasy.kz/ru/article/17-opredelen-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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