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Стал известен расклад, при котором Россия займет первое место в группе на чемпионате мира

23:05
Сборная России. Фото iihf.com.
Сборная России. Фото iihf.com.
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Перед матчами понедельника турнирное положение в группе А чемпионата мира выглядит так:

Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Швеция — 9 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Великобритания, Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

У России есть хорошие шансы занять первое место в группе. Реальных расклада два:

— Первый — россияне набирают в оставшихся матчах четыре (или более) очка, и тогда никакая другая сборная не сможет опередить нашу.

— Второй — россияне набирают в оставшихся матчах три очка. При этом, скорее всего, 15 баллов будет и у Швейцарии (сенсация в их игре с Британией очень маловероятно). При равенстве очков команда Валерия Брагина будет выше благодаря победе в очной встрече. Однако, если три очка также наберут и словаки в матче с Чехией, то при равенстве трех сборных россияне останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число баллов внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры