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Сегодня, 23:19

Стал известен расклад, при котором американцы не попадут в плей-офф ЧМ-2022

Отдел хоккея «СЭ»
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Сборная США проиграла Чехии (0:1) на чемпионате мира.
Фото AFP

Перед последним днем группового турнира чемпионата мира положение команд в группе В выглядит так.

1. Финляндия — 16 (6), 22-5
2. Швеция — 15 (6), 26-10
3. Чехия — 13 (6), 19-10
4. США — 10 (6), 14-10
5. Латвия — 8 (6), 14-19
6. Австрия — 7 (7), 16-22
7. Норвегия — 5 (6), 13-25
8. Великобритания — 1 (7), 10-33

Напомним, что при равенстве двух или более сборных по очкам выше та, которая набрала больше баллов в очном матче (или матчах). Следующий критерий — разность шайб.

Во вторник играют: Швеция — Латвия (12.20), США — Норвегия (16.20), Финляндия — Чехия (20.20).

Формально судьба четвертого места в группе еще не определена: Латвия теоретически может обойти США. Но это очень маловероятно — для этого латвийцы должны обыграть шведов, а американцы — уступить норвежцам, причем чтобы обе игры закончились в основное время.

При этом США уже не могут подняться выше четвертого места, так как в очном матче уступили Чехии.

США может не попасть в плей-офф? А что с Канадой? Расклады ЧМ-2022

Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
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