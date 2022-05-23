Стал известен расклад, при котором американцы не попадут в плей-офф ЧМ-2022
Перед последним днем группового турнира чемпионата мира положение команд в группе В выглядит так.
1. Финляндия — 16 (6), 22-5
2. Швеция — 15 (6), 26-10
3. Чехия — 13 (6), 19-10
4. США — 10 (6), 14-10
5. Латвия — 8 (6), 14-19
6. Австрия — 7 (7), 16-22
7. Норвегия — 5 (6), 13-25
8. Великобритания — 1 (7), 10-33
Напомним, что при равенстве двух или более сборных по очкам выше та, которая набрала больше баллов в очном матче (или матчах). Следующий критерий — разность шайб.
Во вторник играют: Швеция — Латвия (12.20), США — Норвегия (16.20), Финляндия — Чехия (20.20).
Формально судьба четвертого места в группе еще не определена: Латвия теоретически может обойти США. Но это очень маловероятно — для этого латвийцы должны обыграть шведов, а американцы — уступить норвежцам, причем чтобы обе игры закончились в основное время.
При этом США уже не могут подняться выше четвертого места, так как в очном матче уступили Чехии.
США может не попасть в плей-офф? А что с Канадой? Расклады ЧМ-2022