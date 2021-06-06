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США завоевали 20-ю медаль в истории чемпионатов мира

6 июня 2021, 17:39
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Сборная США победила Германию (6:1) в матче за бронзу чемпионата мира. Это 20-я медаль в истории американской команды на ЧМ.

В активе США 2 золото, 9 серебряных наград и 9 бронзовых.

Сегодня, 6 июня, в финале чемпионата мира сыграют сборные Финляндии и Канады, начало — в 20.15 (мск).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры