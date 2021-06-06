США завоевали 20-ю медаль в истории чемпионатов мира

Сборная США победила Германию (6:1) в матче за бронзу чемпионата мира. Это 20-я медаль в истории американской команды на ЧМ.

В активе США 2 золото, 9 серебряных наград и 9 бронзовых.

Сегодня, 6 июня, в финале чемпионата мира сыграют сборные Финляндии и Канады, начало — в 20.15 (мск).