США завоевали 20-ю медаль в истории чемпионатов мира
6 июня 2021, 17:39
Сборная США победила Германию (6:1) в матче за бронзу чемпионата мира. Это 20-я медаль в истории американской команды на ЧМ.
В активе США 2 золото, 9 серебряных наград и 9 бронзовых.
Сегодня, 6 июня, в финале чемпионата мира сыграют сборные Финляндии и Канады, начало — в 20.15 (мск).
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