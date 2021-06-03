Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею победила команду Словакии (6:1).

Дубль в составе победителей дубль сделали Колин Блэквелл и Конор Гарланд. Также отличились Брайан Бойл и Александр Хмелевски. У словаков забил Петер Цегларик.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира

1/4 финала

США — Словакия — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы: Бойл — 2, 13:08 — 1:0. Блэкуэлл — 2 (Лабанк, Робинсон), 15:25 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Мур, Джонс), 19:30 — 3:0. Цегларик — 5 (Лантоши), 32:12 — 3:1. Блэкуэлл — 3 (Робинсон, Лабанк), 36:50 — 4:1. Хмелевски — 1 (Воланин), 45:15 — 5:1. Гарлэнд — 5 (Воланин, Мур), 58:45 — 6:1.

Вратари: Петерсен — Гуска.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (16+10+7) — 28 (7+12+9).

Судьи: Черриг, Шрадер.

3 июня. Рига. «Арена Рига».