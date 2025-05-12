Сборная США проиграла Швейцарии на чемпионате мира

Сборная США в матче чемпионата мира уступила Швейцарии — 0:3. Голы в составе швейцарцев забили нападающий Дамьен Риат, защитники Йонас Зигенталер и Дин Кукан.

Вратарь Леонардо Дженони отбил 23 броска.

Американцы (6 очков) потерпели первое поражение на турнире после двух побед.

Сборная Швейцарии (7 очков) поднялась на первое место в группе B.

Чемпионат мира

Группа B

США — Швейцария — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Риат — 3 (Берни), 12:46 — 0:1. Зигенталер — 1 (Фиала, Мой), 15:59 — 0:2. Кукан — 1 (Мальгин, Андригетто), 51:51 — 0:3.

Вратари: Даккорд — Дженони.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (9+9+5) — 27 (5+11+11).

Судьи: Бьерк, Лангин.

12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.