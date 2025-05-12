Сборная США проиграла Швейцарии на чемпионате мира
Сборная США в матче чемпионата мира уступила Швейцарии — 0:3. Голы в составе швейцарцев забили нападающий Дамьен Риат, защитники Йонас Зигенталер и Дин Кукан.
Вратарь Леонардо Дженони отбил 23 броска.
Американцы (6 очков) потерпели первое поражение на турнире после двух побед.
Сборная Швейцарии (7 очков) поднялась на первое место в группе B.
Чемпионат мира
Группа B
США — Швейцария — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Риат — 3 (Берни), 12:46 — 0:1. Зигенталер — 1 (Фиала, Мой), 15:59 — 0:2. Кукан — 1 (Мальгин, Андригетто), 51:51 — 0:3.
Вратари: Даккорд — Дженони.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (9+9+5) — 27 (5+11+11).
Судьи: Бьерк, Лангин.
12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
