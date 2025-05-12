Сборные США и Швейцарии сыграют в матче чемпионата мира по хоккею в понедельник, 12 мая. Игра группы В пройдет на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 17.15 мск, за пять минут до стартового вбрасывания. Также эту игру чемпионата мира покажут на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

За ключевыми событиями и результатом игры США — Швейцария следите в матч-центре сайта «СЭ».

Сборная США занимает первое место в группе В с 6 очками после двух матчей, обыграв Данию (5:0) и Венгрию (6:0). У Швейцарии — 4 очка и четвертая строчка после поражения от Чехии (4:5 ОТ) и победы над Данией (5:2).