США обыгрывают Германию после первого периода в матче за 3-е место на ЧМ

Сборная США выиграла первый период матча за третье место на чемпионате мира-2021 против команды Германии. Американцы ведут со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил защитник Кристиан Воланин. Причем игрок обороны отличился, когда американцы играли в меньшинстве.