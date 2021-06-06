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США обыгрывают Германию после первого периода в матче за 3-е место на ЧМ

6 июня 2021, 15:46
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Сборная США выиграла первый период матча за третье место на чемпионате мира-2021 против команды Германии. Американцы ведут со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил защитник Кристиан Воланин. Причем игрок обороны отличился, когда американцы играли в меньшинстве.

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