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14 мая 2025, 19:52

Сборная США в овертайме победила Норвегию на чемпионате мира, команды забросили 11 шайб

Сергей Ярошенко
Сборная США обыграла Норвегию.
Фото Reuters

Сборная США одержала победу над Норвегией в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 6:5 ОТ.

За американскую команду заброшенными шайбами отметились Каттер Готье, Клэйтон Келлер, Тейдж Томпсон (хет-трик) и Майк Маккаррон. У норвежцев голы на счету Стиана Стольберга (хет-трик), Мартина Роннильда и Ноя Стина.

Новрежцы отыгрались со счета 1:5 и перевели игру в овертайм в концовке встречи.

Сборная США набрала 8 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы B. Следующий матч на турнире команда проведет 17 мая против Германии. Норвегия 16 мая сыграет со сборной Швейцарии.

Чемпионат мира

Группа B

США — Норвегия — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Готье — 4 (Пинто, Кессельринг), 4:50 — 1:0. Келлер — 1 (Лакомб, Кессельринг), 7:18 — 2:0. Сольберг — 2 (бол., Берглунд, Брандсег-Нигар), 9:59 — 2:1. Томпсон — 1, 12:34 — 3:1. Маккэррон — 1 (О`Коннор, Ховард), 17:50 — 4:1. Томпсон — 2 (бол., Келлер, Веренски), 22:55 — 5:1. Сольберг — 3 (бол., Мартинсен), 26:59 — 5:2. Реннилль — 1, 32:48 — 5:3. Стин — 1, 51:08 — 5:4. Сольберг — 4 (Брандсег-Нигар, Мартинсен), 58:33 — 5:5. Томпсон — 3 (бол., Кули, Келлер), 64:09 — 6:5.

Вратари: Суэймен — Норманн (57:39 — 58:33).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (20+7+10+2) — 18 (5+4+9+0).

Судьи: Офнер, Хольм.

14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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