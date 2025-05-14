США сыграет с Норвегией в групповом этапе чемпионата мира 14 мая

Сборная США сыграет с командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в среду, 14 мая. Игра состоится на спортивной арене «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи США — Норвегия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира 2025 пройдет с 9 по 25 мая. Турнир примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

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