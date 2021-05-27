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США — Латвия: все голы матча чемпионата мира

20:40
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Сборная США в матче чемпионата мира по хоккею победила Латвию — 4:2.

У американцев отличились Мэтт Теннисон, Брайан Болл, Тревор Мур и Мэттю Бенирс. В составе хозяев турнира шайбы на счету Микса Индрашиса и Ренарса Крастенбергса.

Американцы догнали лидера группы В Германию — у обеих сборных по 9 очков. У Латвии 7 очков — столько же у Казахстана и Финляндии.

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