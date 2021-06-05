США — Канада: видеообзор матча ЧМ-2021
5 июня в Риге (Латвия) прошел полуфинал чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады обыграла США — 4:2.
Счет на 3-й минуте открыл форвард канадцев Брендон Пирри. На 18-й минуте американец Колин Блэкуэлл сравнял счет. На 25-й и 31-й минутах игры у сборной Канады забил Эндрю Манджапане.
На 44-й минуте Александер Хмелевски сократил отставание американцев до одной шайбы, но на последней минуте игры Джастин Дэнфорт забил в пустые ворота сборной США и установил итоговый счет.
В финале турнира, который состоится в воскресенье, 6 июня, Канада сыграет с победителем другого полуфинала, Финляндия — Германия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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