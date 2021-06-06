Сборная США со счетом 6:1 разгромила команду Германии в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года.

В составе победителей шайбы забросили Кристиан Воланин, Конор Гарленд, Крис Друри, Джейсон Робертсон, Тревор Мур и Райан Донато.

Сегодня, 6 июня, в финале ЧМ сыграют сборная Финляндии с командой Канады. Начало — в 20.15 (мск).