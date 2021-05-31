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США — Германия: все голы матча чемпионата мира

19:29
США — Германия — 2:0. Фото IIHF
США — Германия — 2:0. Фото IIHF
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Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Германии (2:0).

Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.

Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.

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