Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Германии (2:0).

Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.

Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.