США — Германия: все голы матча чемпионата мира
19:29
Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными США и Германии (2:0).
Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.
Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.
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