Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира и вышла в плей-офф

18:22
США — Германия — 2:0. Фото IIHF
США — Германия — 2:0. Фото IIHF
Теги:

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США победила команду Германии (2:0).

Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.

Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (бол., Донато, Гарлэнд), 38:56 — 1:0. Блэкуэлл — 1 (п.в., Робинсон), 59:33 — 2:0.

Вратари: Петерсен — Брюкманн (58:13 — 59:33).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 15 (6+3+6) — 33 (11+6+16).

Судьи: Бьерк, Франнсен.

31 мая. Рига. «Арена Рига».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия — Швеция: прогноз Каменского на матч ЧМ-2021 по хоккею
Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Россия — Швеция: прогноз «СЭ» на решающий матч для скандинавов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд