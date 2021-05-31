Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира и вышла в плей-офф
18:22
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США победила команду Германии (2:0).
Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.
Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.
Чемпионат мира
Группа В
США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (бол., Донато, Гарлэнд), 38:56 — 1:0. Блэкуэлл — 1 (п.в., Робинсон), 59:33 — 2:0.
Вратари: Петерсен — Брюкманн (58:13 — 59:33).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 15 (6+3+6) — 33 (11+6+16).
Судьи: Бьерк, Франнсен.
31 мая. Рига. «Арена Рига».
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