Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира и вышла в плей-офф

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная США победила команду Германии (2:0).

Первую шайбу забросил Джейсон Роберстон. Второй гол в пустые ворота забил Колин Блэквелл.

Сборная США набрала 15 очков и занимает второе место в группе В. Команда обеспечила себе место в плей-офф. У немцев девять очков и четвертая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

США — Германия — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Робертсон — 3 (бол., Донато, Гарлэнд), 38:56 — 1:0. Блэкуэлл — 1 (п.в., Робинсон), 59:33 — 2:0.

Вратари: Петерсен — Брюкманн (58:13 — 59:33).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 15 (6+3+6) — 33 (11+6+16).

Судьи: Бьерк, Франнсен.

31 мая. Рига. «Арена Рига».