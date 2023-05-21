Сборная США обыграла Францию со счетом 9:0 на чемпионате мира

Сборная США одержала победу над Францией в матче группового этапа чемпионата мира — 9:0.

Забитыми шайбами отметились Дрю О'Коннор (дубль), Каттер Готье (хет-трик), Ти Джей Тайнэн, Скотт Перунович, Рокко Гримальди и Конор Гарланд.

Сборная США с 18 очками продолжает лидировать в группе А. Французы с 4 баллами идут на шестой строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа А

США — Франция — 9:0 (3:0, 1:0, 5:0)

Голы: О`Коннор — 2 (Гарлэнд), 6:03 — 1:0. Готье — 4 (Перунович), 11:34 — 2:0. Тайнан — 1 (Готье), 13:53 — 3:0. Готье — 5 (бол., Перунович, Тайнан), 21:31 — 4:0. О`Коннор — 3, 42:22 — 5:0. Перунович — 1 (Коронато, Бьорк), 45:01 — 6:0. Гримальди — 4 (Коронато, Пербикс), 47:07 — 7:0. Гарлэнд — 1 (Тайнан), 48:36 — 8:0. Готье — 6 (Тайнан, Гарлэнд), 53:48 — 9:0.

Вратари: Петерсен (Коммессо, 47:49) — Илонен (Папийон, 20:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (12+14+18) — 13 (4+7+2).

Судьи: Сивелл, Хольм.

21 мая. Тампере. Nokia Arena.

В матче группы B сборная Швейцарии обыграла Чехию — 4:2.

Дублем за швейцарцев отметился Андрес Амбюль. Еще по шайбе на свой счет записали Ромен Леффель и Таннер Рихард. За Чехию отличились Роман Червенка и Доминик Кубалик.

Швейцария с 18 очками возглавляет группу B, опережая Чехию, занимающую вторую строчку, на 5 очков.

Группа B

Чехия — Швейцария — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Червенка — 3, 6:47 — 1:0. Леффель — 2 (бол., Хишир, Фиала), 12:41 — 1:1. Амбюль — 2 (Корви, Кукан), 23:59 — 1:2. Амбюль — 3 (Фиала, Мальгин), 28:37 — 1:3. Кубалик — 8 (бол., Червенка, Кемпни), 32:14 — 2:3. Рихард — 1 (Мозер, Риат), 55:40 — 2:4.

Вратари: Лангхамер — Майер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (12+5+5) — 27 (11+13+3).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

21 мая. Рига. «Арена Рига».