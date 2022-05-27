Губерниев об отстранении россиян от ЧМ-2023 по хоккею: «Будет еще хуже»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира 2023 года.

«Пути выхода из этой ситуации я не вижу. Вместе с тем никто не отстраняет Овечкина, и никто его не отстранит, потому что Овечкин великий. Конечно нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжелая. Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Я не знаю что делать. Ситуация плохая. Будет еще хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать», — приводит слова Губерниева NEWS.ru.

Сборная России по хоккею не была допущена к участию в чемпионате мира, который проходит в Финляндии и завершится 29 мая. В полуфинале мирового первенства сыграют Финляндия — США и Канада — Чехия.

В пятницу, 27 мая, Международная федерация хоккея (ИИФХ) запретила сборной России участвовать в мировом первенстве 2023 года.

Также стало известно, что ЧМ-2023 пройдет в Латвии и Финляндии. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.