Стал известен состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая, информирует Федерация хоккея Швеции.

Состав:

вратари - Юнас Энрот ("Эребрt"), Якуб Маркстрём ("Ванкувер"), Хенрик Лундквист ("Рейнджерс");



защитники - Адам Ларссон ("Эдмонтон"), Роберт Хег ("Филадельфия"), Маттиас Экхольм ("Нэшвилл"), Маркус Петтерссон ("Питтсбург"), Лукас Бенгтссон ("Линчепиг"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Филип Хольм ("Торпедо"), Эрик Густафссон ("Чикаго");



нападающие - Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Йоаким Нюгард ("Ферьестад"), Маркус Крюгер ("Чикаго"), Луи Эрикссон ("Ванкувер"), Элиас Линдхольм ("Калгари"), Марио Кемпе ("Аризона"), Оскар Линдблом ("Филадельфия"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер"), Антон Ведин ("Тимре"), Антон Ландер ("Локомотив"), Йеспер Братт ("Нью-Джерси"), Деннис Расмуссен ("Металлург"), Патрик Хернквист ("Питтсбург") и Вильям Нюландер ("Торонто").