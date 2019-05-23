Состав сборной США на матч 1/4 финала ЧМ против России

Стал известен состав сборной США на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды России​. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.

Нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан​ пропустят игру из-за травм.

Вратари: Шнайдер (Демко);

Сутер – Веренски, Дебринкэт – Уайт – Кейн;

Скжей – Мартинес, Годро – Айкел – ван Римсдайк;

К. Хьюз – Хэнифин, Крайдер – Д. Хьюз – Ватрано;

Воланин – Фокс, Келлер – Гленденинг – Канин.

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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