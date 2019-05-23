Состав сборной США на матч 1/4 финала ЧМ против России

Стал известен состав сборной США на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды России. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.
Нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан пропустят игру из-за травм.
Вратари: Шнайдер (Демко);
Сутер – Веренски, Дебринкэт – Уайт – Кейн;
Скжей – Мартинес, Годро – Айкел – ван Римсдайк;
К. Хьюз – Хэнифин, Крайдер – Д. Хьюз – Ватрано;
Воланин – Фокс, Келлер – Гленденинг – Канин.
Here's how #TeamUSA will line up against Russia. #MensWorlds— USA Hockey (@usahockey) 23 мая 2019 г.
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Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)
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