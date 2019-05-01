Перед вынесенным матчем Чешских хоккейных игр против Швеции в Стокгольме сборная России​ провела получасовую утреннюю раскатку. Матч состоится сегодня, 1 мая. Начало – в 16.00 по московскому времени.

Состав на раскатке выглядел следующим образом:

Василевский, Георгиев;

Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;

Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;

Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов;

Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Михеев.

Напомним, что игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а также защитник "Торонто" Никита Зайцев​ присоединятся к команде 2 мая в чешском Брно.

Сегодня сборная России стартует в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Помимо матча со Швецией, наша команда сыграет в чешском Брно против Финляндии (4 мая) и хозяев турнира – чехов (5 мая).

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