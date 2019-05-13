Состав сборной России на матч с Чехией: Барабанов - в звене Кузнецова и Овечкина, Капризов - 13-й форвард

Стал известен состав сборной России на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2019 против Чехии.

Василевский, Сорокин;



Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;



Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;



Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;



Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Капризов.

Игра пройдет в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы". Встреча между россиянами и чехами начнется в 17.15 по Москве.

Ранее россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0).

Состав на матч с чехами! Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. Поболеем 🙌 #снамироссия pic.twitter.com/IbrEob4v6v – Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.

Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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