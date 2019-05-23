Чемпионат мира

16:04 | Хоккей — Чемпионат мира

Состав сборной России на матч против США

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Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.

Василевский (Георгиев);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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