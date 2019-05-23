Состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против США

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.

Василевский (Георгиев);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

​Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.