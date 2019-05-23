Состав сборной России на матч 1/4 финала ЧМ против США

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.
Василевский (Георгиев);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
📢 Есть состав на четвертьфинал!– Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.
Стартовое вбрасывание в 17:15 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/ryqIOjMwCO
Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)
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