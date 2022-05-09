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Сегодня, 14:36

Врана, Хертл и еще пять игроков из НХЛ в составе сборной Чехии на ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Томаш Хертл сыграет на чемпионате мира-2022 за Чехию.
Фото USA Today Sports

Сборная Чехии объявила состав команды на предстоящий чемпионат мира по хоккею-2022.

В составе команды семь хоккеистов из НХЛ, главные звезды — форварды Томаш Хертл («Сан-Хосе») и Якуб Врана («Детройт») и защитник Филип Хронек (тоже «Детройт»).

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Марек Лангхамер («Ильвес»), Карел Веймелка («Аризона»), Лукаш Достал («Анахайм»).

Защитники: Давид Иржичек («Пльзень»), Ян Шкотка («Ювяскюля»), Михал Йордан («Амур»), Давид Скленичка («Кярпят»), Филип Хронек («Детройт»), Радим Шимек («Сан-Хосе»), Томаш Кундратек, Давид Мусил (оба — «Тршинец»).

Нападающие: Иржи Чернох, Якуб Флек (оба — «Карловы Вары»), Петр Голик («Комета Брно»), Петр Кодытек («Пльзень»), Матей Блюмель («Пардубице»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Матей Странски («Давос»), Роман Червенка («Рапперсвиль»), Михал Шпачек («Фрелунда»), Якуб Врана («Детройт»), Томаш Хертл («Сан-Хосе»), Доминик Симон («Анахайм»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Гинек Зогорна («Оскарсхамн»).

Чемпионат мира пройдет с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере. Чехия сыграет в группе В против таких команд, как Финляндия, США, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.

Россия и Белоруссия не примут участия на ЧМ-2022 по решению IIHF.

Томаш Хертл
Якуб Врана
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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