Состав России на второй матч против Швейцарии

Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии.
В первом матче Россия одержала победу со счетом 5:2.
Игры проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.
Сборная России:
Георгиев (Коновалов);
Яковлев – Любушкин, Ткачев – Бурмистров – Плотников;
Хафизуллин – Зуб, Жафяров – Кадейкин – Барабанов;
Рафиков – Елесин, Якупов – Алексеев – Якимов;
Сергеев, Злобин, Голышев – Красковский – Коршков.
Трансляция матча Россия - Швейцария
Есть состав на второй матч со швейцарцами 👇🏻#RUSSUI #Redmachine #снамироссия pic.twitter.com/PUV08xCVtg– Хоккей России (@russiahockey) 20 апреля 2019 г.
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