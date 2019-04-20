Чемпионат мира

14:55 | Хоккей — Чемпионат мира

Состав России на второй матч против Швейцарии

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Стал известен состав сборной России на второй матч Еврочелленджа против Швейцарии

В первом матче Россия одержала победу со счетом 5:2.

Игры проходят в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года. 

Сборная России: 

Георгиев (Коновалов);

Яковлев – Любушкин, Ткачев – Бурмистров – Плотников;

Хафизуллин – Зуб, Жафяров – Кадейкин – Барабанов;

Рафиков – Елесин, Якупов – Алексеев – Якимов;

Сергеев, Злобин, Голышев – Красковский – Коршков. 

Трансляция матча Россия - Швейцария

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