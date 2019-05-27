Сорокин - после ЧМ-2019: "Смотришь инстаграм хоккеистов – большая зависть"

Вратарь ЦСКА и сборной России Илья Сорокин после матча ЧМ-2019 за третье место против Чехии (3:2 Б) подчеркнул: он не испытывает разочарования по поводу того, что так и не вышел на лед.

– Ни в коем случае не расстроен тем, что я так ни разу и не вышел на лед, – признался он. – Еще с самого начала турнира мне сказали, что это возможно, и я просто работал.

– Какие планы сейчас?

– Море, отдых, отпуск. Смотришь инстаграм хоккеистов – большая зависть. (Алексей Шевченко)

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