Сборная Канады обыграла Словению в первом матче на чемпионате мира

Сборная Канады одержала победу над Словенией в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 4:0.

За канадскую команду заброшенными шайбами отметились Бо Хорват (дубль), Нэйтан Маккиннон и Ноа Добсон.

Канада набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Следующий матч на турнире команда проведет 11 мая против Латвии. Словения в этот же день сыграет со Словакией.

Чемпионат мира

Группа A

Словения — Канада — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Голы: Хорват — 1 (бол., Маккиннон, Конекны), 7:22 — 0:1. Маккиннон — 1 (Уигар), 23:41 — 0:2. Хорват — 2 (бол., Маккиннон, Монтур), 33:38 — 0:3. Добсон — 1 (бол., Селебрини, О`Райлли), 36:55 — 0:4.

Вратари: Горак — Гаранд.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 11 (4+3+4) — 44 (14+22+8).

Судьи: Хольм, Шрадер.

10 мая. Стокгольм. Avicii Arena.