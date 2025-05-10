Хоккей
10 мая, 11:30

Словения — Канада: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Словения сыграет с Канадой в групповом этапе ЧМ-2025 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сидни Кросби, сборная Канады.
Фото Global Look Press

Сборные Словении и Канады сыграют в матче группового этапа чемпионата мира 2025 в субботу, 10 мая. Игра состоится на льду «Авичи-Арены» в Стокгольме (Швеция). Начало — в 13.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Словения — Канада будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матч можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат мира по хоккею 2025 пройдет с 9 по 25 мая. Турнир примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

Сборные России и Беларуси не принимают участие в ЧМ, так как ИИХФ продлила отстранение от международных турниров под своей эгидой. Действующий чемпион мира — сборная Чехии.

