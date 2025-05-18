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18 мая 2025, 19:51

Сборная Австрии по буллитам обыграла Словению на чемпионате мира

Сергей Ярошенко
Сборная Австрии обыграла Словению по буллитам.
Фото AFP

Сборная Австрии одержала победу над Словенией в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 3:2 Б.

За словенскую команду заброшенными шайбами отметились Блаз Грегорц и Роберт Саболич. У австрийцев голы на счету Доминика Цвергера и Бриана Леблера.

Австрийцы реализовали 3 из 4 попыток в послематчевой серии буллитов.

Австрия набрала 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы А. Следующий матч на турнире команда проведет 20 мая против Латвии. Словения 19 мая сыграет со сборной Франции.

Чемпионат мира

Группа A

Словения — Австрия — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Грегорц — 2 (бол., Магковец, Ограеншек), 9:53 — 1:0. Цвергер — 1 (Шнайдер), 13:49 — 1:1. Леблер — 1 (Хаудум, Цвергер), 50:20 — 1:2. Саболич — 1 (Чосич, Терек), 53:01 — 2:2.

Победный буллит: Баумгартнер.

Вратари: Горак — Киккерт.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 16 (5+5+3+3) — 33 (10+10+9+4).

Судьи: Черриг, Шрадер.

18 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3457 зрителей

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