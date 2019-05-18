Словакия разгромила Великобританию на ЧМ-2019, забросив семь шайб

Сборная Словакии одержала уверенную победу в матче 6-го круга группового этапа чемпионата мира-2019 против команды Великобритании​ – 7:1.

Словакия занимает 5-е место в группе А, имея в своем активе 9 очков. На счету Великобритании 0 баллов и 8-я строчка в турнирной таблице.

В следдующем матче словаки встретятся с командой Дании, британцы сыграют со сборной Франции​.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания – Словакия – 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Голы: Секера – 2 (Буц), 2:04 – 0:1. Татар – 2, 2:25 – 0:2. Маринчин – 2 (бол., Криштоф), 9:02 – 0:3. Хэммонд – 3 (Ричардсон), 17:44 – 1:3. Чайковски – 2 (Паник), 24:33 – 1:4. Студенич – 1 (Криштоф), 29:09 – 1:5. Сукель – 5 (мен., Лишка, Кох), 35:11 – 1:6. Бондра – 1 (Кох, Надь), 58:00 – 1:7.

Вратари: Баунс (Уистл, 16:32) – Годла.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 17 (6+8+3) – 38 (14+13+11).

Судьи: Айверсон, Рено.

18 мая. Кошице. Steel Arena.