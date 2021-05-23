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Словакия победила Великобританию на ЧМ-2021, забросив всего две шайбы

14:40
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Сборная Словакии с минимальным счетом обыграла команду Великобритании (2:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Для словаков эта победа стала второй на турнире. На их счету шесть очков.

Отметим, что нападающий Марек Гривик забросил самую быструю шайбу на этом ЧМ. Форвард словаков отличился на 25 секунде. Победу Словакии принес точный бросок Роберта Лантоши.

Чемпионат мира
Группа A
Великобритания — Словакия — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Гривик — 2 (Лантоши), 0:25 — 0:1. Кирк — 1 (Перлини, Ричардсон), 22:03 — 1:1. Лантоши — 1 (Цегларик), 24:42 — 1:2.
Вратари: Баунс — Конрад (Гудачек, 20:00).
Броски: 14 (2+6+6) — 43 (17+17+9).
Штраф: 4 — 4.
Судьи: Гуэн, Франо.
23 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

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